Москвичей предупредили о заморозках на выходных

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На выходных в столичном регионе ожидается снег и заморозки. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Надвигается холодный арктический воздух. Сегодня и завтра в Москве ещё, можно сказать, тёплые дни. Температура составит +13...+17 °С. Местами ожидаются кратковременные дожди и может быть гроза», — рассказал Ильин в беседе с RT.
При этом он отметил, что в выходные в столичном регионе температура опустится до +2...+7 °С в дневное время, а в ночные часы ожидаются заморозки до -3...0 °С. Также местами пройдёт снег.
Тем временем на юге Кузбасса снег уже выпал, пишет «Сiбдепо». Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео снега и метели в районе Осинников. Уже в четверг там ожидается потепление до +12°, и выпавший снег растает.
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Элина Позднякова