«Похолодание и мокрый снег в Москве»: синоптик предупредил о приближающихся заморозках

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В Москву в ночь с воскресенья на понедельник, 27-28 апреля, могут прийти заморозки до -3 градусов. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, похолодание продлится в столице 2-3 дня, а после снова начнет теплеть.
«В четверг мы ожидаем +15…+20 °С, в пятницу — +10…+15 °С, в субботу и воскресенье — +4…+9 °С в дневные часы», — пояснил метеоролог в беседе с RT.Тем временем в Кузбассе ожидают подтопления в селах на реках Томь и Кондома, а также готовятся к эвакуации части населения. Как сообщает «Сiбдепо», уровень воды в Томи преодолел отметку в 500 сантиметров — опасным считается показатель 630 см. По данным на вторник, подтопления домов не произошло.
«Как рассказал глава Новокузнецка Денис Ильин, уровень воды рек Томь и Кондома будут контролировать в течение сегодняшнего дня», — отмечает издание.Читайте также:
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