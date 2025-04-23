День Антипа-водогона 24 апреля: что нельзя надевать и как отвести от себя беду, народные приметы

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В народном календаре 24 апреля отмечается как день Антипа-водогона или Антипы Змеевника. Названия праздника связаны с подтоплением мест зимовок змей и активным их пробуждением. Православные верующие почитают священномученика Антипа Пергамского. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
История праздника
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Священномученик Антипа, ученик святого апостола Иоанна Богослова, был епископом Пергамской Церкви во времена правления императора Нерона (54–68). В то время по приказу императора всех, кто не приносил жертвы идолам, казнили или изгоняли.
Святой апостол Иоанн Богослов был заточен на остров Патмос в Эгейском море, где Господь открыл ему будущее мира и Святой Церкви.
В те трудные времена святитель Антипа своей твёрдой верой и неустанной проповедью о Христе достиг того, что жители Пергама начали отказываться от поклонения идолам. Языческие жрецы обвиняли епископа в том, что он отвращает народ от поклонения их богам, и требовали, чтобы он прекратил проповедовать о Христе и принёс жертву идолам.
Святитель Антипа спокойно ответил, что не станет служить богам, которые бегут от него, смертного человека, что он поклоняется и будет поклоняться Господу Вседержителю. Жрецы возразили, что их боги существуют давно, а Христос появился недавно и был распят при Пилате как злодей. Святитель ответил, что языческие боги созданы людьми и все рассказы о них полны беззаконий и пороков.
Разгневанные жрецы привели священномученика Антипу в храм Артемиды и бросили его в раскалённого медного вола, куда обычно приносили жертвы идолам. Священномученик в раскалённой печи громко молился Богу, прося принять его душу и укрепить веру христиан. Он ушёл к Богу с миром, словно погрузившись в сон.
Ночью христиане забрали тело священномученика Антипы, которое не пострадало от огня, и с почётом похоронили в Пергаме. Могила священномученика стала источником чудес и исцелений от различных болезней. Особенно часто к священномученику Антипе обращаются за помощью при зубной боли.
Приметы дня
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- Если на Антипа заморозки — будет богатый урожай грибов.
- На рассвете 24 апреля небо красное — вся весна будет ненастной.
- Если в этот день солнечно и тепло, то лето будет жарким и сухим.
- Сильный ветер в этот день указывал на лето с грозами.
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Что можно делать 24 апреля
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В день Антипа принято проводить генеральную уборку. Считается, что чистота и порядок в доме способствуют благополучию и счастью. А чтобы привлечь удачу, необходимо искренне раскаяться во всех своих проступках. В этот день родителям следует проявлять больше нежности и любви к своим детям, не наказывать их строго даже за серьёзные проступки. Существует поверье, что если не следовать этому обычаю, то дети могут рано уйти из дома. Для успеха в профессиональной жизни 24 апреля стоит покормить диких птиц.
Что нельзя делать в этот день
Существует мнение, что старт новых начинаний в этот день может обернуться провалом. Лучше отложить новые проекты до подходящего момента.
В одежде лучше отдать предпочтение более ярким цветам. Наши предки верили, что черный цвет в этот день может привлечь негативную энергетику и стать причиной горьких слез.
С давних пор в этот день не советовали заниматься вязанием, шитьём и вышиванием — полагали, что работа будет пустой, а вещь не прослужит долго.
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Елена Генералова