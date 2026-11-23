23 ноября 2026, 11:40

Доцент Никифорова: поражение печени и почек возможно от приема обезболивающих

Фото: iStock/Victoria Popova

Механизмы воздействия у разных обезболивающих принципиально различаются, и это важно учитывать при их приеме — чтобы точнее подбирать препарат под конкретную задачу и осознавать риски передозировки и сочетания с другими лекарствами. Об этом, а также о правилах наиболее сознательного и безопасного применения обезболивающих Общественной Службе Новостей рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент, заведующая кафедрой фармации медицинского факультета Университета «Синергия» Елена Никифорова.





По словам специалиста, парацетамол эффективен как жаропонижающее и анальгетик, но обладает слабым противовоспалительным действием. Ибупрофен, напроксен и ацетилсалициловая кислота относятся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов и воздействуют именно на воспалительный компонент боли — например, при мышечном напряжении или суставных болях.





«Метамизол, он же анальгин, также снижает температуру и боль, однако способен вызывать тяжелое осложнение — агранулоцитоз, при котором резко сокращается число клеток, обеспечивающих иммунную защиту. Реакция редкая и не зависит от дозы. Даже однократный прием может оказаться фатальным», — предупредила Никифорова.

«Передозировка парацетамола может приводить к гепатотоксичности, причем первые симптомы могут появиться отсроченно, создавая ложное впечатление благополучия. В этой связи при первых подозрениях на передозировку парацетамола ожидание симптомов недопустимо. Помощь требуется незамедлительно, даже если субъективно ничего особенного не происходит», — подчеркнула она.

«Для нестероидных противовоспалительных средств характерен собственный профиль рисков. Повышенные дозы или длительный прием повышают уязвимость слизистой желудка к появлению эрозий, язв и возникновению кровотечений, а также негативным образом влияют на функцию почек. Особой настороженности в этом отношении требуют пожилые пациенты и лица с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или нарушениями свертываемости крови и, безусловно, беременные женщины — прием таких препаратов после 20-й недели повышает риск для плода: возможны поражение почек и уменьшение объема околоплодных вод», — подчеркнула Никифорова.

«К симптомам, требующим немедленной медицинской помощи, относятся: внезапная головная боль исключительной интенсивности, острая кратковременная боль в животе, любая боль в груди с ощущением нехватки воздуха, рвота с кровью или стул угольно-черного цвета. Особое внимание – метамизолу: при появлении лихорадки с ознобом и болью в горле на фоне его приема или сразу после него необходимо немедленно прекратить прием и обратиться за медицинской помощью. Лекарства находятся под рукой для того, чтобы облегчать жизнь, однако игнорирование их разнообразных свойств может слишком дорого обходиться для здоровья», — резюмировала собеседница издания.