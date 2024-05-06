Подмосковный Минтранс предупредил водителей о дожде с мокрым снегом и заморозках

В Подмосковье ухудшилась погода, предупредили автомобилистов в пресс-службе регионального Минтранса. Предстоящей ночью в Московской области ожидаются дождь и мокрый снег, ветер поднимется до 15 м/с. Возможны заморозки. Такая погода сохранится до утра четверга, 9 мая.