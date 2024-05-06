Подмосковный Минтранс предупредил водителей о дожде с мокрым снегом и заморозках

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Подмосковье ухудшилась погода, предупредили автомобилистов в пресс-службе регионального Минтранса. Предстоящей ночью в Московской области ожидаются дождь и мокрый снег, ветер поднимется до 15 м/с. Возможны заморозки. Такая погода сохранится до утра четверга, 9 мая.
«Это может негативно повлиять на безопасность дорожного движения и повысить риск ДТП. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь в черте города и в пешеходных зонах на телефон, так как из-за сильного ветра и осадков сложно разглядеть пешехода. Снижайте скорость в этих зонах до минимума. Будьте крайне осторожны утром, так как из-за осадков и минусовой температуры возможно подмерзание некоторых участков дорог», – подчеркнули в министерстве.Там добавили, что при такой погоде не следует парковаться у деревьев и шатких конструкций. Пешеходам необходимо пользоваться световозвращателями, а при переходе проезжей части снимать капюшоны, складывать зонтики и не пользоваться телефонами.
В подмосковном Минтрансе также напомнили, что при чрезвычайных ситуациях на дороге необходимо позвонить по телефону 112.
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