Москвичей предупредили об экстремальном холоде на начало парада 9 Мая

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Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве сохранится морозная погода, а на момент Парада к 9 Мая будет очень холодно.
«Завтра утром на момент начала парада будет очень холодно, температура воздуха в Москве ожидается 1-3 °С максимум. Ночью возможен снег, и в утренние часы ещё какие-то снежинки могут порхать в небе. Днём тоже осадки в смешанной фазе, температура в разгар дня дотянет до 3-4°С. Ожидается северо-западный ветер с сильными порывами до 15-20 м/с», — сказал в беседе с RT Ильин.
Он также предупредил, что ночью может подморозить.
До этого врач-кардиолог Игорь Гончаров рассказал о людях, которые могут пострадать от перепадов температур. К ним он отнёс аллергиков, людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы или избыточной массой тела, а также тех, кто обладает психологической тревожностью – следить за новостями и прогнозами, испытывая нервозность.
«Ещё не во всех домах отключено отопление, а сухой воздух внутри помещений и влажный воздух снаружи негативно влияет на слизистые. Поэтому пьём воду, согреваем себя вкусными чаями с добавлением свежих фруктов, адаптируем помещения и автомобиль под температуру воздуха на улице – то есть не включаем печь или отопление на полную катушку», – подытожил в беседе с Общественной Службой Новостей Гончаров.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 35% месячной нормы осадков выпало на юге Московской области за минувшие сутки.
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Мелисса Тимофеева