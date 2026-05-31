Москвичей предупредили об ограничении видимости на дорогах
В Москве до утра понедельника ожидается туман. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
Из-за неблагоприятных погодных условий видимость может снизиться до 200–500 метров. По данным синоптиков, туман в столице будет наблюдаться в период с 00:00 до 10:00 1 июня. Информация опубликована на канале комплекса городского хозяйства в мессенджере MAX.
В связи с непогодой ведомство призывает автомобилистов проявлять особую бдительность на дорогах. Водителям рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и держать увеличенную дистанцию до впереди идущих транспортных средств, при необходимости использовать противотуманные фары и воздерживаться от резких маневров.
