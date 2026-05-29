Россиянам раскрыли самое трендовое сочетание в одежде на лето
Стилист и телеведущий Александр Рогов в личном блоге раскрыл россиянам самое трендовое сочетание в одежде на лето.
По мнению модного эксперта, в предстоящем сезоне трендом станет сочетание платья в пол с вьетнамками. Особенно удачным будет выбор коктейльно-вечернего платья, подчеркнул он.
Рогов продемонстрировал несколько удачных примеров таких образов. На фотографиях модели были запечатлены в классических и ярких нарядах с принтами или блестящими элементами, которые они сочетали с обувью черного, коричневого и кремового цветов.
Ранее стилист Владислав Лисовец посоветовал добавлять в образ больше смелых деталей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: