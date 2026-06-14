Москвичей предупредили об отстающей от климатической нормы температуре

14 июня 2026, 16:05

Синоптик Шувалов: температура в Москве на неделе будет ниже климатической нормы

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в начале предстоящей недели. Об этом пишет RT.