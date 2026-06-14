Москвичей предупредили об отстающей от климатической нормы температуре
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в начале предстоящей недели. Об этом пишет RT.
По его словам, в понедельник температура поднимется до +22...+24 °C благодаря временному прекращению осадков. Однако во вторник и в среду ожидается +17...+19 °C, что на полтора-два градуса ниже средних климатических показателей, добавил синоптик.
Эксперт также подчеркнул, что в понедельник и вторник будет зафиксирован «самый низкий уровень давления» за неделю. Давление опустится до 738—740 мм ртутного столба, после чего начнёт расти, пояснил он. К концу недели погодные условия улучшатся, подытожил Шувалов.
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