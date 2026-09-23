Москвичей предупредили об усилении ветра и жёлтом уровне опасности
В Москве усиливается юго-восточный ветер, порывы достигают 17 метров в секунду. Пресс-служба столичного управления МЧС РФ призвала москвичей и гостей города соблюдать осторожность.
В Москве и Подмосковье действует жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 18:00 мск 24 сентября.
Как сообщает Москва 24, спасатели рекомендуют водителям внимательно следить за дорогой и парковаться только в безопасных местах. Помимо этого, они советуют не оставлять детей без присмотра и обходить шаткие конструкции на улице. При необходимости граждане могут позвонить по телефонам 101, 112 или 8 (495) 637-31-01.
Ранее столичный Дептранс призвал водителей быть внимательными за рулём. Из-за дождя тормозной путь автомобилей увеличивается, а видимость ухудшается. Ведомство рекомендует заранее тормозить перед пешеходными переходами и не пользоваться телефоном во время движения.
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