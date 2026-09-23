Москвичей предупредили об усилении ветра и жёлтом уровне опасности

23 сентября 2026, 19:43

Фото: Istock/Olga Yastremska

В Москве усиливается юго-восточный ветер, порывы достигают 17 метров в секунду. Пресс-служба столичного управления МЧС РФ призвала москвичей и гостей города соблюдать осторожность.