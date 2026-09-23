В Кузбассе ожидаются первые заморозки

23 сентября 2026, 13:57

Фото: iStock/OleJohny

В Кемеровской области ожидаются первые заморозки и туманы. Об опасных явлениях погоды предупредили синоптики гидрометцентра Кузбасса.





По данным VSE42.RU, в четверг на большей части Кемеровской области образуются плотные туманы. В ночь на 24 сентября в Кемерове столбики термометров покажут порядка +4…+6 °C, а днём воздух прогреется до +15…+17 °C. Будет преимущественно без осадков.





«В целом по области ночью около +1…+6 °C, местами до +11 °C, днём – до +14…+19 °C, тоже в основном без осадков», — уточнили синоптики.