Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за дождя и сильного ветра
Жителей и гостей Москвы призвали быть внимательными на улице из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
Людям посоветовали не укрываться под деревьями и не парковать возле них автомобили.
«По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в столице временами дождь, усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду», — пишет Москва 24.
При этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с RT уточнил, что осадки обойдут стороной столичный регион только 16 апреля.
«В ночь на среду также будет дождь, и небольшой дождь местами днем в среду. Но температура повысится до +13...+15 °C в Москве, до +10...+15 °C — по области», — уточнил синоптик.
В четверг осадки прекратятся, а температура воздуха составит +14...+16 °C. Однако в пятницу и субботу дожди вернутся. Днем столбики термометров покажут до +12...+17 °C. В воскресенье похолодает до +7...+10 °C.