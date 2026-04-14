Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за дождя и сильного ветра

14 апреля 2026, 17:25

Жителей и гостей Москвы призвали быть внимательными на улице из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.





Людям посоветовали не укрываться под деревьями и не парковать возле них автомобили.





«По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня в столице временами дождь, усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду», — пишет Москва 24.

«В ночь на среду также будет дождь, и небольшой дождь местами днем в среду. Но температура повысится до +13...+15 °C в Москве, до +10...+15 °C — по области», — уточнил синоптик.