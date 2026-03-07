Достижения.рф

Перед 8 Марта мужчины массово записываются на эпиляцию чтобы порадовать женщин

Фото: iStock/Mariia Vitkovska

В начале марта в бьюти-салонах по всей России заметили резкий рост числа клиентов-мужчин, которые записываются на процедуры эпиляции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



По информации салонов, большинство мужчин приходят на процедуру перед Международным женским днем, чтобы порадовать своих девушек и жён. Самой популярной зоной стала зона бикини. На втором месте по количеству запросов — подмышки, далее следует эпиляция спины.

Чаще всего мужчины выбирают лазерный метод удаления волос, считая его более щадящим. Однако некоторые клиенты предпочитают восковую эпиляцию, чтобы быстрее избавиться от растительности.

Мастера бьюти-салонов отмечают, что мужчины чувствуют себя спокойнее на процедуре, если приходят вместе со своими спутницами. По словам специалистов, в присутствии партнёрш клиенты заметно меньше нервничают.

Иван Мусатов

