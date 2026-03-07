В Госдуме призвали запретить микрофинансовые организации

07 марта 2026, 17:04

Фото: Istock/Worawee Meepian

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой ужесточить уголовное наказание для нелегальных кредиторов.





В беседе с «Газетой.Ru» Миронов отметил, что сейчас мошенники маскируются под ломбарды и выдают займы, а максимальное наказание в три года лишения свободы политик считает издевательством. Депутат призвал увеличить сроки до пяти и десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Максимальная ставка легальных микрофинансовых организаций достигает 292% в год, и это тоже много. Такие людоедские проценты по кредитам должны быть запрещены для всех. Мы по-прежнему настаиваем на полном запрете деятельности МФО. Так называемые легальные МФО — это те же грабители, только с лицензией ЦБ», — подчеркнул он.