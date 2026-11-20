Москвичей призвали готовиться к снегу и морозам до −9
Синоптик Паршина: с 23 по 29 ноября в Москве ожидаются снег и морозы до −9
Научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила, что с 23 по 29 ноября в Москве ожидается приход зимы с небольшими морозами. По её словам, во второй половине недели ночью температура опустится до −4–9, а днём составит −1–6 градусов.
В беседе с NEWS.ru Паршина отметила, что ночью 23 ноября в Москве пройдут небольшие осадки, преимущественно снег.
«Днём в понедельник также прогнозируются небольшие осадки, температура будет близка к нулю, но слабоположительной: от 0 до +2 в городе и от 0 до +3 по области. Во вторник и среду, 24 и 25 ноября, ожидается облачная погода с небольшими осадками. Во вторник ночью температура составит от 0 до −5, днём от −4 до +1», — рассказала эксперт.По словам синоптика, в среду под влиянием южного циклона пройдёт снег, температура в течение суток от 0 до −5. После ухода циклона на восток Москва окажется в зоне прохладного воздуха. В четверг пройдёт небольшой снег: ночью −2–7, днём от 0 до −5.
Небольшой снег сохранится и в пятницу, а в выходные ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой снег. Паршина подчеркнула, что температура станет ещё ниже: ночью −4–9, днём −1–6 градусов.