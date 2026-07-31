Отсутствие одного витамина повышает риск развития многих видов онкологии
Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Анна Кузнецова предупредила о прямой связи между дефицитом витамина D и повышенным риском развития рака. Об этом стало известно 31 июля.
Специалист подчеркнула, что этот микронутриент критически важен для генной регуляции клеточных процессов, включая деление, специализацию и запрограммированную гибель клеток, пишет NEWS.ru. Нарушение этих механизмов на фоне нехватки витамина создает благоприятные условия для возникновения злокачественных опухолей.
Эпидемиологические исследования указывают на корреляцию низкого уровня витамина D с увеличением риска рака молочной железы, толстой кишки, простаты, яичников, пищевода и других локализаций. При этом, по словам эксперта, данные о профилактическом эффекте пищевых добавок пока остаются противоречивыми. Однако уже есть доказательства, что поддержание указанного компонента способно снизить смертность среди онкологических пациентов.
Ранее врач рассказала о мифах вокруг «очищения организма» после антибиотиков. Подробности в нашем материале.
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