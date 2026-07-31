Отсутствие одного витамина повышает риск развития многих видов онкологии

31 июля 2026, 11:17

Врач Кузнецова: нехватка витамина D повышает риск онкологии груди

Фото: istockphoto/ilona titova

Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Анна Кузнецова предупредила о прямой связи между дефицитом витамина D и повышенным риском развития рака. Об этом стало известно 31 июля.