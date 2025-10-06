Ребёнок выжил после падения из окна в Подмосковье — его спас случайный прохожий
В подмосковных Люберцах в минувшую субботу произошёл инцидент, который чудом не закончился трагедией — маленький ребёнок выпал из окна многоэтажки, но остался жив. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По предварительным данным, малыш оказался без присмотра взрослых и смог самостоятельно добраться до окна квартиры. Уперевшись в москитную сетку, ребёнок вытолкнул её наружу и сорвался вниз.
К счастью, падение прервала корзина от внешнего блока кондиционера, расположенная прямо под окном — она приняла на себя основной удар и не дала ребёнку упасть дальше.
Ситуацию вовремя заметил прохожий — житель дома по имени Даниил, который в этот момент находился во дворе. Он мгновенно среагировал: пробрался в нужную квартиру через соседние окна, аккуратно достал малыша из кондиционерной корзины и передал обратно в дом. Благодаря его решительности и удачному стечению обстоятельств, ребёнок не получил серьёзных травм. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Читайте также: