Ребёнок выжил после падения из окна в Подмосковье — его спас случайный прохожий

06 октября 2025, 12:17

В Люберцах малыш выпал из окна, но его спасла корзина от кондиционера

Фото: Istock / Andrey Zhuravlev

В подмосковных Люберцах в минувшую субботу произошёл инцидент, который чудом не закончился трагедией — маленький ребёнок выпал из окна многоэтажки, но остался жив. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».