В Ингушетии суд приговорил к трем годам лишения свободы стоматолога-самозванца

06 октября 2025, 12:32

Фото: iStock/SbytovaMN

Суд в Магасе (Ингушетия) вынес приговор молодому мужчине, который полгода работал стоматологом без медицинского образования, леча зубы жителям села на дому. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.