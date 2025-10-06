В Ингушетии суд приговорил к трем годам лишения свободы стоматолога-самозванца
Суд в Магасе (Ингушетия) вынес приговор молодому мужчине, который полгода работал стоматологом без медицинского образования, леча зубы жителям села на дому. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Как оказалось, фигурант проучился всего полгода в медицинском вузе, однако это не остановило его от организации собственного стоматологического кабинета прямо у себя дома. Он принимал пациентов и даже сформировал постоянную клиентскую базу.
Проблемы возникли, когда у одной из пациенток опухла десна. Обратившись к настоящему стоматологу, женщина узнала, что её лечил человек без диплома, после чего подала заявление в полицию.
Суд признал мужчину виновным в незаконной медицинской деятельности и приговорил к трем годам лишения свободы.
Читайте также: