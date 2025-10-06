Россиянка стала жертвой сексуального насилия и ограбления по пути на работу

06 октября 2025, 12:14

В Ульяновске задержали мужчину по делу об изнасиловании и ограблении

Фото: Istock/breakermaximus

В Ульяновске задержали мужчину по подозрению в изнасиловании. Преступление произошло утром 28 сентября, когда потерпевшая шла на работу. Подробности сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) России по региону.