Россиянка стала жертвой сексуального насилия и ограбления по пути на работу
В Ульяновске задержали мужчину по подозрению в изнасиловании. Преступление произошло утром 28 сентября, когда потерпевшая шла на работу. Подробности сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) России по региону.
По версии следствия, нападавший не только совершил насилие, но и похитил у женщины деньги. Оперативники осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства и биологические образцы.
Запись с городских камер показала, как подозреваемый направлялся к месту преступления. Генетическая экспертиза идентифицировала профиль злоумышленника и установила, что он уже фигурировал в базах правоохранительных органов.
Следователи задержали подозреваемого, предъявили ему обвинение и выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и разбое.
