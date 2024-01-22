В столичном регионе объявили «жёлтый» уровень опасности из-за гололедицы

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен на территории Московской области и столицы в понедельник, 22 января, из-за гололедицы, предупреждение об этом размещено на официальном портале Гидрометцентра.
«Москва и Московская область — гололедица. Предупреждение действует до 12 часов 23 января», — уточняется в сообщении.По прогнозам синоптиков, сегодня температура воздуха в Подмосковье составит от -11 до -6 градусов, облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный, 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы — 760 мм ртутного столба.
Читайте также:
В Ленобласти 23-летняя девушка замёрзла насмерть в поле ночью
Красноярские инспектора ДПС спасли замерзавшую в лесу девочку
Стала известна причина смерти кота Твикса, выброшенного из поезда
Лев Каштанов