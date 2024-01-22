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В столичном регионе объявили «жёлтый» уровень опасности из-за гололедицы

22 января 2024, 09:42
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен на территории Московской области и столицы в понедельник, 22 января, из-за гололедицы, предупреждение об этом размещено на официальном портале Гидрометцентра.

«Москва и Московская область — гололедица. Предупреждение действует до 12 часов 23 января», — уточняется в сообщении.
По прогнозам синоптиков, сегодня температура воздуха в Подмосковье составит от -11 до -6 градусов, облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный, 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы — 760 мм ртутного столба.

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#гололедица
#подмосковье
#московская область
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На дорогах Подмосковья утром 22 января зафиксировано более 670 тыс машин
22 января 2024, 09:56

Фото: iStock/yocamon

Более 672 тысяч автомобилей выехали на дороги Московской области утром в понедельник, 22 января. Общая загруженность трасс невысокая — четыре балла, однако на основных шоссе в сторону Москвы наблюдаются заторы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Затруднения при движении в сторону столицы отмечаются на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Можайское, Каширское, Калужское, Пятницкое, Носовихинское и Ленинградское, а также на федеральных трассах: М-9 «Балтия», А-105, М-8 «Холмогоры», М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-4 «Дон», — уточняется в сообщении.
Водителей просят быть очень внимательными на дорогах, избегать резких перестроений, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до полудня вторника, 23 января.

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Женщина подарила супругу собаку и пожаловалась на испорченную сексуальную жизнь
В США женщина взяла собаку из приюта и испортила свою сексуальную жизнь
22 января 2024, 08:44

Фото: istock / Viktor_Gladkov

В Соединенных Штатах пес, которого взяли из приюта, испортил хозяйке сексуальную жизнь. Об этом пишет Kidspot.com.au.

Как утверждает женщина, ее супруг давно хотел завести питомца. Она захотела сделать ему сюрприз и подарила на день рождения собаку по кличке Рози. Все было хорошо, до тех пор, пока зверь не начал забираться на постель и даже ложиться между супругами. Женщина рассказала, что собака даже во время секса начала приходить и наблюдать за происходящим.

«У меня это определенно отбивало всякое желание продолжать. <...> Причем стоило ей попасться мне на глаза, и я уже не могла думать ни о чем другом», — поделилась американка.
Женщина рассказала, что муж не воспринимает ее жалобы всерьез и не хочет выгонять собаку из спальни, поскольку боится, что она примет это незаслуженным наказанием. Муж считает, что с их сексуальной жизнью все в норме.

Теперь она жалеет, что не обсудила правила для животных в доме с партнером заранее. При этом, она очень любит Рози и ни за что не отдаст ее в другую семью.

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#жизнь
#отношения
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Девушка похудела ради мужа и столкнулась с неожиданным последствием
Решение девушки похудеть привело к разводу с мужем
22 января 2024, 06:10

Фото: istock / Prostock-Studio

Девушка опубликовала на Reddit историю о том, как она похудела ради своего мужа, но столкнулась с неожиданными последствиями. По ее словам в итоге дело едва не закончилось разводом. Многие комментаторы высказали поддержку ее решению.
По словам 28-летней девушки, они с мужем вместе уже семь лет и у них есть общий ребенок. После родов она приобрела лишний вес и стала меньше обращать внимание на свой внешний вид, занимаясь заботой о ребенке.

В какой-то момент супруг девушки начал делать замечания относительно ее вида, предлагая ей заниматься спортом и вновь уделять внимание своему внешнему облику. Он даже предложил нанять няню, чтобы у нее было больше времени для себя, но она отказалась, предпочитая уделять больше внимания своему ребенку. В ответ на это он проявил холодность, и месяцами между ними не было никаких физических контактов и романтики, что сильно повлияло на ее самооценку.

Через некоторое время она все же решила воспользоваться услугами няни в надежде вернуть внимание своего мужа. Она также стала заниматься спортом, плаванием и поменяла свой рацион на более здоровый. Эти изменения привели к значительному снижению веса, а также к более тщательному уходу за собой. В ответ на эти перемены муж действительно стал проявлять к ней больше внимания.

Однако вместо радости, это вызвало у автора огорчение. Она не могла забыть обидные слова и холодное отношение мужа в период, когда она испытывала трудности. Она понимала, что нельзя насильно вызвать влечение у человека, но почему он не мог просто обнимать ее или целовать в щеку, пусть у нее и был лишний вес?

В итоге героиня истории сказала мужу, что хочет развестись с ним. По словам девушки, она не уверена, что снова сможет доверять ему.

«А что если я снова наберу вес, или же у меня будут проблемы со здоровьем? Он снова будет относиться ко мне как к мусору?» — добавила она.
В комментариях большинство пользователей выразили поддержку рассказчице.

«Твои чувства имеют значение, а твой муж, похоже, поверхностный или незрелый человек», — высказывали они.
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#человек
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В Минобороны раскрыли детали взятия села Веселое в ДНР
Минобороны России раскрыло детали взятия под контроль села Веселое в ДНР
22 января 2024, 05:52

Фото: iStock/Anna_Anikina

Министерство обороны России предоставило подробности по взятию под контроль и штурму села Веселое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает РИА Новости.
По информации ведомства, в ходе разведывательных операций и дополнительной разведки позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) с воздуха, десантники из Тульской группировки войск «Южная» обнаружили систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника.

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) предупреждали штурмовиков о вновь выявленных огневых средствах ВСУ и заминированных маршрутах. Выявленные огневые средства немедленно ликвидировались. Российские бойцы, деморализовав противника точными ударами, перешли к штурму. Некоторые солдаты ВСУ бежали, оставив раненых, в то время как часть бойцов сдалась и отложила оружие.

18 января Министерство обороны России объявило о взятии под контроль села Веселое в ДНР. Населенный пункт расположен к северо-востоку от Соледара и Артемовска, примерно в 20 километрах от последнего.

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#днр
#всу
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На iPhone появится замена Apple Pay
The Verge: Apple разрешила добавить на iPhone сторонние платежные системы
22 января 2024, 04:35

Фото: iStock/Sitthiphong

Европейская комиссия (ЕК) раскрыла информацию о предложении компании Apple внедрить сторонние платежные системы на устройствах iPhone, сообщает издание The Verge.
Соответствующий документ был опубликован на веб-сайте европейского регулятора. В нем отмечается, что Apple выразила готовность взять на себя обязательства в области «решения проблем конкуренции», связанных с доступом к NFC на устройствах iPhone.

Таким образом, в корпорации одобрили возможность замены Apple Pay сторонними платежными системами на смартфонах бренда, о чем ранее сообщали источники Reuters в начале декабря.

Согласно материалу, владельцы смартфонов с Apple ID, зарегистрированным в странах Европейской экономической зоны, смогут воспользоваться сторонними платежными системами, использующими технологию NFC на iPhone.

Принятые обязательства будут действовать в течение 10 лет, и в случае нарушения Apple готова к штрафу в размере до 10 процентов от годового оборота компании по всему миру.

Пока неясно, как отреагируют операторы платежных систем и конкуренты Apple на это предложение ЕК. Также не уточняется время появления альтернативных систем Apple Pay на устройствах iPhone.

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Популярная телезвезда без бюстгальтера прошлась по улице в прозрачном корсете
Телеведущая Оливия Эттвуд появилась на публике в прозрачном наряде
22 января 2024, 04:12

Фото: iStock/petrenkod

32-летняя британская телеведущая Оливия Эттвуд привлекла внимание папарацци своим откровенным нарядом, в котором она явилась на публику. Соответствующие снимки были опубликованы в Daily Mail.
Экс-участница реалити-шоу «Love Island» прогулялась по улицам города в прозрачном корсете черного цвета, отказавшись при этом от бюстгальтера. На фотографиях видно, что знаменитость дополнила свой образ джинсами с высокой посадкой и держала в руках золотой клатч. В качестве обуви были выбраны ботинки на высоких каблуках.

Эттвуд также предпочла распустить свои волосы и подчеркнуть свой образ нюдовым макияжем. Завершающим штрихом стали золотые серьги и кольца в качестве аксессуаров. Интерес к наряду звезды вызвал широкий резонанс после публикации фотографий.

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Пенсионерам объяснили, за что не нужно платить в 2024 году
Юрист Виноградов: пенсионерам не придется уплачивать имущественный налог
22 января 2024, 03:59

Фото: istockphoto /Fascinadora

Пенсионерам предоставлена освободительная мера от уплаты имущественного налога, однако это распространяется лишь на один из нескольких объектов из различных категорий недвижимости. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, передает издание «Прайм»
По словам Виноградова, если у пенсионера или предпенсионера имеется одна квартира, одна дача и один гараж, то уплата налога не требуется. Однако в случае наличия двух квартир, за одну из них все равно придется уплачивать налог, причем решение о том, за какую именно, принимает сам собственник. Если не указать объект для применения льготы, то Федеральная налоговая служба (ФНС) решит этот вопрос автоматически.

Кроме того, нет необходимости уплачивать налог за земельные участки площадью до шести соток (в определенных регионах площадь может быть больше). Также пенсионерам доступны льготы по уплате НДФЛ и судебной госпошлины. В заключение эксперт отметил, что выплаты по старости, инвалидности и в случае потери кормильца не облагаются налогом на доходы.

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#служба
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WSJ: ЕС разработал новый способ финансирования Украины
22 января 2024, 03:46

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Евросоюз вырабатывает концепцию нового фонда, из которого страны блока получат компенсации свыше 20 миллиардов евро за свою поддержку Украины.
Взамен они обязуются предоставить «десятки миллиардов евро» военной помощи Киеву в течение четырех лет. По информации The Wall Street Journal, этот план нацелен на возврат более 20 миллиардов евро государствам-членам ЕС как компенсации за предоставленную ими военную поддержку Украине.

В начале февраля лидеры ЕС собираются провести встречу для согласования экономического пакета в размере 50 миллиардов евро в поддержку Украины.

По данным газеты, основная идея заключается в использовании этих средств для возмещения расходов стран, участвующих в совместных закупках военной помощи для Украины. Это включает в себя закупки боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и ракет ПВО. Предложение появилось после решения канцлера ФРГ Олафа Шольца удвоить военную помощь Украине в 2024 году.

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Американская сеть коворкингов WeWork продаст свой бизнес в России
Американская сеть коворкингов WeWork продаст свой бизнес в России
22 января 2024, 02:45

Фото: istockphoto/AlexLMX

Сеть коворкингов WeWork из США планирует продать свой бизнес в России, сообщает источник, близкий к компании, пишут «Ведомости».
Сделка о продаже сети коворкингов рассматривается правительственной комиссией, и возможным покупателем выступит инвестиционная компания O1 Properties, один из крупнейших владельцев офисной недвижимости в Москве.

Согласно источникам, частью сделки станут четыре площадки в Москве общей площадью около 18 000 квадратных метров, где трудятся примерно три тысячи сотрудников. Коворкинг представляет собой пространство, где люди могут совместно работать как в команде, так и индивидуально.

Несмотря на заявления о скором уходе с рынка со стороны нескольких иностранных компаний после событий на Украине, многие из них продолжают свою деятельность в России. Одной из причин остаться может зависимость от российского бизнеса, при которой издержки перевешивают потенциальные репутационные риски.

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