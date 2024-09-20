Москвичи через «Миллион призов» передали порядка 65 млн рублей на нужды СВО

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Жители Москвы передали порядка 65 миллионов рублей для бойцов спецоперации через сайт «Миллион призов». Информация представлена на сайте мэра и правительства российской столицы.
«Более 65 миллионов рублей удалось собрать в поддержку бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Кроме того, средства пошли на оказание гуманитарной помощи мирным гражданам, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сбор проходит на сайте «Миллион призов». Все собранные средства направляются в фонд «Народный фронт. Все для победы». Кроме того, сейчас стартовал сбор для пострадавших жителей Курской области в результате украинского вторжения.
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