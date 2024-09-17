Российские волонтёры рассказали о спасении питомцев из Курской области

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Из зоны обстрелов в Курской области спасают брошенных животных и доставляют их в различные приюты, где питомцам ищут новый дом.
Владелица одного из таких приютов из Тулы Евгения Фролова поделилась подробностями работы волонтёров.
Она выразила уверенность в том, что все животные рано или поздно обязательно обретут любящую семью и дом.
Ранее сообщалось, что на севере Московской области местные жители нашли живого двухмесячного львёнка, а ветеринарный осмотр показал, что детёныш здоров.
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«Подбирают их в основном в приграничных районах. В одних случаях собаки самостоятельно выходят на блокпосты, в других – их находят наши бойцы, снимают с цепи и отдают в приюты. Курская область – это в большей степени частный сектор, поэтому и находят животных чаще всего в будках, пристройках, привязанными к цепи», – отметила в беседе с «Петербургским дневником» Евгения Фролова.
Она выразила уверенность в том, что все животные рано или поздно обязательно обретут любящую семью и дом.
Ранее сообщалось, что на севере Московской области местные жители нашли живого двухмесячного львёнка, а ветеринарный осмотр показал, что детёныш здоров.
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Мелисса Тимофеева