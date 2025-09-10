Москвичи могут остаться без пунктов выдачи заказов в жилых домах
В Москве могут закрыться большинство пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в жилых домах из-за нового законопроекта, вводящего строгие требования к их работе. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор. Экономика».
Согласно документу, ПВЗ должны иметь отдельный вход с улицы, хранить посылки не дольше 72 часов, отказаться от фасовки и переупаковки товаров, не загромождать помещение высокими стеллажами, а принимать поставки только малотоннажным транспортом.
Эксперты предупреждают, что под эти правила подходит лишь небольшая часть действующих пунктов выдачи. Большинство ПВЗ не смогут выполнить все требования и окажутся под угрозой закрытия, что существенно осложнит москвичам получение интернет-заказов.
Многие жители столицы привыкли к расположенным прямо в жилых домах ПВЗ, однако новые нормы могут изменить ситуацию и привести к сокращению таких точек в городе.
Читайте также: