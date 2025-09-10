Москвичи могут остаться без пунктов выдачи заказов в жилых домах

10 сентября 2025, 11:17

В Москве могут закрыться большинство ПВЗ в жилых домах из-за новых требований

Фото: iStock/mesh cube

В Москве могут закрыться большинство пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в жилых домах из-за нового законопроекта, вводящего строгие требования к их работе. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор. Экономика».