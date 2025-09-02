Ozon скоро зарегистрирует юрлицо в России

02 сентября 2025, 11:05

Ozon в ближайшие дни начнет регистрацию юрлица в РФ

Фото: istockphoto/Anastasiia Burlakova

Ozon сообщил, что в ближайшие дни начнёт процедуру регистрации юридического лица в Российской Федерации. По словам пресс‑службы, подтвердившей информацию РИА Новости, соответствующие шаги будут предприняты в самое ближайшее время.