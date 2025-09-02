Ozon скоро зарегистрирует юрлицо в России
Ozon сообщил, что в ближайшие дни начнёт процедуру регистрации юридического лица в Российской Федерации. По словам пресс‑службы, подтвердившей информацию РИА Новости, соответствующие шаги будут предприняты в самое ближайшее время.
В конце июля регистратор на Кипре согласовал редомициляцию Ozon в Россию. На внеочередном собрании акционеров 1 сентября были рассмотрены и одобрены все необходимые для завершения процедуры вопросы: переход на новую организационно‑правовую форму в РФ, определение уставного капитала в рублях, утверждение устава, который будет действовать после редомициляции, а также наделение совета директоров полномочиями на выполнение связанных с редомициляцией действий.
Ранее, в конце 2024 года, акционеры приняли решение о переносе юрисдикции с Кипра в Россию с планируемой регистрацией в Калининградском специальном административном районе в форме МКПАО «Озон». В пресс‑материалах компании отмечалось, что процесс редомициляции должен быть завершён до конца 2025 года.
Смена юрисдикции, по оценке компании, должна повысить ликвидность акций для инвесторов, снизить регуляторные риски на ключевом рынке, позволить возобновить опционную программу для мотивации и удержания сотрудников и упростить внутрикорпоративные операции.
