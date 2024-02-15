Москвичи могут выбрать имя для амурского тигра

Фото: Активный гражданин
На сайте «Активный гражданин» появилось голосование по выбору имени для нового питомца московского зоопарка – амурского тигра.
Животное появилось в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в 2023 году. Травмированного хищника поймали в Хабаровском крае, где он нападал на собак и представлял угрозу для людей.
За три месяца тигр оправился, но подвижность лапы так и не восстановилась. Животное поселили рядом с тигрицей Амурой, чтобы самец смог освоиться в Центре воспроизводства. Животные находятся рядом и принюхиваются друг к другу через клетку.
Сайт «Активный гражданин» предложил проголосовать за будущее имя для хищника. Предлагают такие клички, как Орион, Амур, Хабар, Восток. Можно предложить свой вариант.
Тигра оставят в московском зоопарке, где созданы все условия для реабилитации диких животных.
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«У зверя была сильно повреждена лапа, и он не мог охотиться и добывать пищу. Поэтому было решено отправить его в Московский зоопарк, где есть большой опыт работы по реабилитации травмированных животных, и в частности тигров», — сообщили ветеринары зоопарка.
Сайт «Активный гражданин» предложил проголосовать за будущее имя для хищника. Предлагают такие клички, как Орион, Амур, Хабар, Восток. Можно предложить свой вариант.
Тигра оставят в московском зоопарке, где созданы все условия для реабилитации диких животных.
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Сергей Калугин