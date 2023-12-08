«Заметил ботинок в пасти»: В зоопарке тигры съели человека

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В Пакистане в зоопарке нашли тело мужчины, забравшегося в вольер к тиграм. Об этом пишет Daily Pakistan.
Животные напали на мужчину 6 декабря в зоопарке, находящемся в городе Бахавалпур, провинция Пенджаб. Сотруднику, занимавшийся уборкой территории, показлсоь крайне подохзрительным наличие ботинок в вольере. Когда он подошел, увидел растерзанное тело неизвестного мужчины, ноги которого съели хищники.
На место происшествия прибыла команда судебно-медицинских экспертов и начала расследование случившегося. Высокопоставленный правительственный чиновник Захир Анвар предположил, что у этого мужчины были нарушения психического здоровья, ибо человек в здравом уме не стал бы лезть в вольер.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону мужчина нашел в своей квартире больше 300 летучих мышей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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На место происшествия прибыла команда судебно-медицинских экспертов и начала расследование случившегося. Высокопоставленный правительственный чиновник Захир Анвар предположил, что у этого мужчины были нарушения психического здоровья, ибо человек в здравом уме не стал бы лезть в вольер.
В Донецке ФСБ задержала главу «Железных дорог Донбасса»
Алина Юрчак