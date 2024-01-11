Москвичи назвали размер достойной пенсии

Новолуние – важная дата в лунном календаре любого месяца, время, когда закладывается новый цикл Луны, и новый цикл всех органических процессов на Земле. Астрологи придают этому явлению особое значение, так как считается, что первое новолуние в году закладывает фундамент, от которого будет зависеть то, каким будет весь последующий месяц и даже год. Когда будет первое новолуние в 2024 году, что оно принесет, почему называется кармическим и чего делать категорически нельзя, расскажет редакция «Радио 1».