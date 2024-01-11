Москвичи назвали размер достойной пенсии

Фото: istockphoto.com/Iryna Imago
Опрос сервиса SuperJob показал, что жители столицы считают достойной пенсию в размере 51,5 тыс. рублей.
«По мнению москвичей, достойной пенсией является сумма в размере 51,5 тыс. рублей. В апреле прошлого года пенсионные ожидания горожан равнялись 51,3 тыс. рублей, в ноябре 2022 года – 50,8 тыс. рублей, в апреле того же года – 50 тыс. рублей, в 2021 году желаемая сумма составляла 48 тыс. рублей, в 2020 и 2019 – 44,5 тыс. и 43,9 тыс. рублей соответственно», – приводит АГН «Москва» сообщение аналитиков.
Кроме того, наблюдается тенденция, при которой размер желаемой пенсии напрямую связан с возрастом и получаемым доходом человека: чем старше гражданин и чем выше уровень его дохода, тем больший размер пенсии он ожидает в будущем.
«Для финансовой подушки 66% респондентов ежемесячно откладывают столько, сколько получается. 23% выделяют одну и ту же сумму или процент от дохода, а 4% опрошенных формируют накопления крупными единовременными вложениями, например от продажи автомобиля или недвижимости», — приводит RT результаты исследования.
В этом опросе приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет со всей страны.
Читайте также:
Россияне назвали размер «пенсии мечты»
В России предложили решить проблему дефицита кадров за счёт пенсионеров и молодёжи
В Московской области проиндексировали социальные выплаты на 6%
Мелисса Тимофеева