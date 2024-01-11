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Москвичи назвали размер достойной пенсии

Опрос: Достойная пенсия для москвичей — 51,5 тыс рублей
11 января 2024, 13:47
Фото: istockphoto.com/Iryna Imago

Фото: istockphoto.com/Iryna Imago

Опрос сервиса SuperJob показал, что жители столицы считают достойной пенсию в размере 51,5 тыс. рублей.
«По мнению москвичей, достойной пенсией является сумма в размере 51,5 тыс. рублей. В апреле прошлого года пенсионные ожидания горожан равнялись 51,3 тыс. рублей, в ноябре 2022 года – 50,8 тыс. рублей, в апреле того же года – 50 тыс. рублей, в 2021 году желаемая сумма составляла 48 тыс. рублей, в 2020 и 2019 – 44,5 тыс. и 43,9 тыс. рублей соответственно», – приводит АГН «Москва» сообщение аналитиков.

Кроме того, наблюдается тенденция, при которой размер желаемой пенсии напрямую связан с возрастом и получаемым доходом человека: чем старше гражданин и чем выше уровень его дохода, тем больший размер пенсии он ожидает в будущем.


А опрос сервиса «Работа.ру» продемонстрировал, что 78% россиян хотят формировать финансовую подушку безопасности в этом году.

«Для финансовой подушки 66% респондентов ежемесячно откладывают столько, сколько получается. 23% выделяют одну и ту же сумму или процент от дохода, а 4% опрошенных формируют накопления крупными единовременными вложениями, например от продажи автомобиля или недвижимости», — приводит RT результаты исследования.

В этом опросе приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет со всей страны.

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Политобозреватель Перла о метели в Москве: «Может быть, это военная погода»
Политобозреватель Перла прокомментировал московскую метель
11 января 2024, 14:05

Фото: istockphoto.com/vkph

Политический обозреватель Андрей Перла в связи с сильной метелью в Москве высказал мысль о том, что, вероятно, сама погода знает о ситуации в стране.
«Может быть, русская природа каким-то образом «знает», чувствует вместе с народом, что идут боевые действия. Может быть, это военная погода. Каждый, кто увлечён русской историей, ведь так себе и представлял зимы времён Отечественных войн. Зимы, будто специально созданные для того, чтобы затруднить врагу и наступление, и отступление и в то же время воодушевить русских на фронте и в тылу», — приводит «Царьград» размышления Перлы.

А синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин, в свою очередь, спрогнозировал ультраполярное арктическое вторжение в Москве. По его словам, сильные морозы в столице будут сохранятся до конца недели, а в начале следующей снова можно будет ожидать потепления.

«Завтра о тепле можно забыть, ночью в Москве будет -15...-17°С. Очередное ультраполярное арктическое вторжение приходит в центр России. Днём в пятницу облачно, с прояснениями, небольшой снег. В субботу морозы окрепнут», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

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«АвтоВАЗ» планирует выпустить новый бренд автомобилей
«АвтоВАЗ» до 2026 года запустит новый бренд
11 января 2024, 13:58

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Российская компания «АвтоВАЗ» планирует до 2026 года запустить новый бренд автомобилей. Об этом сообщил президент автоконцерна Максим Соколов в ходе презентации с планами на предстоящие годы.
Отмечается, что «АвтоВАЗ» намерен продавать иностранные модели в сегментах C и D под новым брендом. В настоящий момент компания не разглашает названия новых партнёров.

Соколов в ходе презентации подчеркнул, что по итогам прошлого года продажи автомобилей Lada выросли почти в два раза, достигнув отметки в 352,6 тысяч машин. За последние 20 лет деятельности доля предприятия на отечественном рынке достигла рекордных 35%.

Также президент автоконцерна привёл статистику, согласно которой поставки автомобилей в другие страны сократились в 2,7 раза, до 6,5 тысяч машин.

Соколов пообещал, что в ближайшее время компания не собирается повышать стоимость своей продукции. Если в дальнейшем цены и повысятся, то только в пределах инфляции.

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#производство
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В Подмосковье за год отремонтировали около 330 км ЛЭП
11 января 2024, 13:55

Фот: пресс-служба Минэнерго МО

За минувший год на территории Московской области специалисты компании «Мособлэнерго» отремонтировали более 327 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
«Был проведён капитальный ремонт 327,65 км сетей напряжением 0,4-35 кВ», — уточняется в сообщении.
Самые масштабные работы состоялись в Раменском городском округе: там заменили 51,11 км линий электропередачи. В число округов-лидеров по этому показателю вошёл также Одинцовский, где обновили 29.12 км электролиний, Пушкинский (27,33 км) и Истра (25,53 км).

Кроме того, в течение минувшего года сотрудники компании «Мособлэнерго» поменяли оборудование 257 трансформаторных станций и расчистили от растительности 246, га просек вдоль ЛЭП. Наибольший объём работ пришёлся на весну и лето.

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#московская область
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Названа предварительная причина смерти Юрия Соломина
Mash: причиной смерти Юрия Соломина стала почечная недостаточность
11 января 2024, 13:43

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Предварительная причина смерти народного артиста СССР Юрия Соломина — почечная недостаточность. Об этом информирует телеграм-канал Mash.
По информации источника, болезнь стала осложнением после перенесенного артистом инсульта. Она также сопровождалась множественными кровоизлияниями в мозг с поражением височной области.

О смерти Юрия Соломина стало известно 11 января. Артист скончался в возрасте 88 лет.

Юрий Соломин был преподавателем в Высшем театральном училище им. М.С. Щепкина. Он также был художественным руководителем Малого театра. Фильмография актера начитывает более 60 картин.

Ранее сообщалось, что скончался бывший председатель Конституционного суда России Баглай. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Жителей Подмосковья приглашают на вебинар по земельным услугам
11 января 2024, 13:06

Фото: iStock/time99lek

Первый в наступившем году вебинар по земельным услугам проведут в среду, 17 января, специалисты министерства имущественных отношений Московской области для жителей региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе вебинара будут эксперты расскажут о государственных и муниципальных услугах, разъяснят, какие ошибки обычно допускают при подаче заявлений, с чем могут быть связаны отказы в предоставлении той или иной услуги и прочее», — говорится в сообщении.
Принять участие в вебинаре смогут как юридические, так и физические лица. Записаться на семинар можно через портал госуслуг в разделе «Земля и стройка», подразделе «Имущественные отношения». Запись на семинар будет в перечне предоставляемых услуг.

Вебинар начнётся в 13:00.

В дальнейшем эксперты областного Минимущества планируют проводить подобные вебинары дважды в месяц.

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#московская область
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На ж/д переходах в 13 округах Подмосковья установят ограждение «змейка»
11 января 2024, 12:48

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 20 ограждений типа «змейка» будут установлены в этом году на железнодорожных переходах в 13 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
«Змейка» представляет собой систему из нескольких ограждений. Такая система позволяет снизить число несчастных случаев на железной дороге», — отмечается в сообщении.
Новые ограждения будут устанавливать на территории следующих округов: Шаховской, Щёлково, Ступино, Воскресенск, Солнечногорск, Дмитровский, Пушкинский, Домодедово, Наро-Фоминский, Кашира, Можайск, Коломна и Люберцы.

В министерстве также напомнили, что в Московской области реализуется комплекс мер по снижению травматизма на железной дороге, в рамках этих работ возводятся надземные пешеходные переходы, ликвидируются нелегальные «тропы» через ж/д пути, а также проводятся профилактические рейды.

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Первое новолуние 2024: что принесет россиянам Кармическая Луна в Козероге
Новолуние 11 января: когда начнется, на что повлияет, чего делать нельзя
11 января 2024, 12:45

Фото: iStock/mgun

Новолуние – важная дата в лунном календаре любого месяца, время, когда закладывается новый цикл Луны, и новый цикл всех органических процессов на Земле. Астрологи придают этому явлению особое значение, так как считается, что первое новолуние в году закладывает фундамент, от которого будет зависеть то, каким будет весь последующий месяц и даже год. Когда будет первое новолуние в 2024 году, что оно принесет, почему называется кармическим и чего делать категорически нельзя, расскажет редакция «Радио 1».

Первое новолуние 2024: когда произойдет


11 января 2024 года в 11:58 по мск произойдет первое новолуние в наступившем году. Это явление означает начало нового лунного цикла. Спутник Земли оказывает гравитационное влияние на планету, перемещая большие массы воды, из-за чего происходят морские приливы и отливы. Кроме того, космическое явление оказывает влияние на людей и энергию.

Нынешнее новолуние проходит в объединяющем людей знаке зодиака – Козероге. Он настраивает на командный труд и коллективную деятельность.


Луна 11 января в знаке зодиака Козерог — что значит


Созвездие Козерога, куда вступает Луна, нацеливает на обновление устоявшихся систем. Люди смогут достичь чего-то, открыть для себя новые сферы, однако сделать это удастся благодаря всеобщей сплоченности. Этот период программирует на счастье и успех, но Козерог не терпит инфантильных людей, поэтому все шаги нужно хорошо обдумывать.

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Гороскоп на 2024 год: каким будет и что принесёт Дракон каждому знаку
Новолуние в знаке Козерога является удачным явлением для того, чтобы запланировать важные дела на ближайшие 12 месяцев. В январе стоит подготовить план действий, однако начать претворять их в жизнь лучше с февраля.

Луна в знаке Козерога — идеальное явление для подсчета финансов, продумывания дальнейшей стратегий по заработку.

Кармическая Луна что означает?


Астрологи называют первую Луну в наступившем году кармической, потому что она имеет судьбоносный характер. События, которые происходят с людьми в новолуние будут предпосылками к тому, что произойдет в следующих месяцах. Новолуние 11 января 2024 года отвечает за статус, цель и миссию каждого человека. Звезды говорят, что все, что будет происходить в период новолуния, будет судьбоносным, и на такие события человек самостоятельно не сможет повлиять.


Чего нельзя делать в Кармическое Новолуние 11 января


Во время новолуния не следует начинать новые дела. Дорогие покупки или крупные финансовые операции лучше отложить. Главная задача на новолуние – сохранить свое здоровье. Совершать косметические процедуры или допускать хирургические вмешательства в этот период опасно. Если есть возможность, подобные планы лучше перенести.

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Менять место жительства, разрывать отношения, увольняться с работы в период первого новолуния также не стоит.


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#звёзды
#астрология
#прогноз
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Британские ВМС заявили о несанкционированном проникновении на судно у Сохара
11 января 2024, 12:22

Фото: iStock/Sergii Zhmurchak

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) заявило о несакнционированном проникновении на судно, которое пришвартовано в оманском порту Сохар. Об этом UKMTO написало на своей странице в социальной сети X.
«UKMTO получило сообщение, что несанкционированные лица поднялись на борт судна примерно в 03:30 UTC (06:30 по московскому времени)», — прокомментировали ситуацию представители управления.

В ходе телфонного разговора с капитаном атакованного судна были слышны голоса посторонних людей. С тех пор установить контакт с экипажем не удаётся. Позже стало известно, что на борт британского судна проникло от четырёх до пяти человек в чёрной военной форме, с оружием в руках.

Напомним, 10 января движение «Ансар Алла» (хуситы) выпустило ракету по неназванному судну в Красном море.

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#судно
#военные
#атака
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Финские музыканты требуют исключения Израиля из участников Евровидения-2024
11 января 2024, 12:16

Фото: iStock/nantonov

Музыканты из Финляндии приступили к сбору подписей за исключение Израиля из числа участников конкурса Евровидение-2024. Соответствующий пост в соцсетях разместил один из авторов петиции, активист Лукас Корпелайнен.
Отмечается, что такое решение со стороны музыкантов объясняется проведением израильской армией военной операции в секторе Газа.

В настоящее время петиция собрала уже свыше 1400 подписей от артистов и представителей музыкальной индустрии.

Музыканты убеждены, что в случае отказа Европейского вещательного союза от исключения израильских исполнителей, финская государственная телерадиокомпания Yle должна отозвать своего конкурсанта и бойкотировать конкурс.

Сбор подписей будет осуществляться до 15 января.

Конкурс Евровидение в мае этого года пройдёт в шведском городе Мальмё.

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