Москвичи попрощаются с летом уже в ближайшие выходные

11 августа 2026, 11:22

Синоптик Тишковец: жары в Москве больше не будет

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Жаркая погода уйдет из столичного региона уже в ближайшие выходные. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.





Эксперт отметил, что жителям Москвы и Подмосковья больше не стоит ждать 30-градусной жары. Большая часть лета уже прошла, и теперь пора готовиться к изменению метеоусловий.





«Надо готовиться к изменению погоды, к похолоданию, которое придется на вторую половину будней части недели», — сказал Тишковец Москве 24.

«Температура +25 °C сменится, и в среду можно ожидать не выше +16...+18 °C. И тоже днем будут кратковременные дожди, но уже небольшие. Ветер с юго-западного перейдёт на северо-западный, а порывы могут достигать 15—17 м/с», — поделился синоптик.