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Москвичи попрощаются с летом уже в ближайшие выходные

Синоптик Тишковец: жары в Москве больше не будет
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Жаркая погода уйдет из столичного региона уже в ближайшие выходные. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



Эксперт отметил, что жителям Москвы и Подмосковья больше не стоит ждать 30-градусной жары. Большая часть лета уже прошла, и теперь пора готовиться к изменению метеоусловий.

«Надо готовиться к изменению погоды, к похолоданию, которое придется на вторую половину будней части недели», — сказал Тишковец Москве 24.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов уточнил в разговоре с RT добавил, что уже вечером во вторник в столичном регионе начнутся дожди.

«Температура +25 °C сменится, и в среду можно ожидать не выше +16...+18 °C. И тоже днем будут кратковременные дожди, но уже небольшие. Ветер с юго-западного перейдёт на северо-западный, а порывы могут достигать 15—17 м/с», — поделился синоптик.

Шувалов добавил, что такая погода продержится до конца рабочей недели. Дневная температура будет составлять около +15...+18 °C, а ночная — порядка +10 °C. В четверг местами по области пройдут кратковременные дожди.
Элина Позднякова

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