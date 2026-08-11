Москвичи попрощаются с летом уже в ближайшие выходные
Синоптик Тишковец: жары в Москве больше не будет
Жаркая погода уйдет из столичного региона уже в ближайшие выходные. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Эксперт отметил, что жителям Москвы и Подмосковья больше не стоит ждать 30-градусной жары. Большая часть лета уже прошла, и теперь пора готовиться к изменению метеоусловий.
«Надо готовиться к изменению погоды, к похолоданию, которое придется на вторую половину будней части недели», — сказал Тишковец Москве 24.
При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов уточнил в разговоре с RT добавил, что уже вечером во вторник в столичном регионе начнутся дожди.
«Температура +25 °C сменится, и в среду можно ожидать не выше +16...+18 °C. И тоже днем будут кратковременные дожди, но уже небольшие. Ветер с юго-западного перейдёт на северо-западный, а порывы могут достигать 15—17 м/с», — поделился синоптик.
Шувалов добавил, что такая погода продержится до конца рабочей недели. Дневная температура будет составлять около +15...+18 °C, а ночная — порядка +10 °C. В четверг местами по области пройдут кратковременные дожди.