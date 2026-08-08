Синоптик ответил, когда москвичам ждать осеннюю погоду
В середине следующей рабочей недели в Москву вернется погода, характерная для начала сентября. Об этом стало известно 8 августа.
Как сообщил в телеграм ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, в четверг и пятницу столбики термометров не поднимутся выше отметки +20 градусов. В понедельник и вторник синоптики прогнозируют до +24…+26 °C, однако уже к вечеру вторника через столицу пройдет холодный фронт, который принесет дожди и местами грозы.
Последующие три дня, по словам Леуса, напомнят жителям и гостям города, что до окончания календарного лета остается менее трех недель. В регион устремятся холодные воздушные массы, чье поступление будет поддерживать циклон, смещающийся к югу вдоль западных склонов Уральских гор.
Метеоролог уточнил, что в городе ожидаются кратковременные осадки, а в ночные часы в четверг и пятницу температура опустится ниже +10 градусов. Дневные показатели не превысят +20 °C, что соответствует типичным сентябрьским значениям.
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