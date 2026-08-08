Синоптик ответил, когда москвичам ждать осеннюю погоду

08 августа 2026, 20:47

Синоптик Леус: Дожди придут в Москву в середине следующей рабочей недели

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В середине следующей рабочей недели в Москву вернется погода, характерная для начала сентября. Об этом стало известно 8 августа.