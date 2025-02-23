Москвичи пожаловались на заразный вирус с неприятными симптомами

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Москвичи пожаловались на вирус, который распространяется по столице. Об этом проинформировало издание msk1.ru.
По словам заразившихся, у них была температура под 40, насморк и сильный кашель. Одна из жительниц столицы пожаловалась, что болеет уже неделю. Также заразилась и ее родственники.
Согласно информации медиков, анализы у заболевших показали наличие вирусной инфекции. Большинство случаев заражения связано с острыми респираторными вирусными инфекциями, среди них преобладают риновирусы. Из симптомов выделяют: высокую температуру, першение в горле, озноб и насморк.
Врачи призвали жителей и гостей Москвы соблюдать меры предосторожности.
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Согласно информации медиков, анализы у заболевших показали наличие вирусной инфекции. Большинство случаев заражения связано с острыми респираторными вирусными инфекциями, среди них преобладают риновирусы. Из симптомов выделяют: высокую температуру, першение в горле, озноб и насморк.
Врачи призвали жителей и гостей Москвы соблюдать меры предосторожности.
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Екатерина Коршунова