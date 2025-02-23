Москвичи пожаловались на заразный вирус с неприятными симптомами

В народном календаре 24 февраля — Власьев день, который также называют Власья борода в масле, поскольку он считается предвестником Масленицы. Православная церковь в эту дату почитает священномученика Власия Севастийского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».