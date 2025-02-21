Терапевт объяснила, как алкоголь влияет на риск развития инсульта

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Чрезмерное употребление алкоголя повышает риск как ишемического, так и геморрагического инсульта из-за того, что приводит к повышению давления, нарушению сердечного ритма и повреждению печени. Об этом заявила врач-терапевт Наталья Леонтьева.
Она подчеркнула, что влияние алкоголя на риск инсульта — это сложный и многофакторный процесс, где важно также учитывать разные виды инсульта, разные дозы алкоголя и индивидуальные особенности организма.
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«Небольшие дозы алкоголя могут оказать некоторое антикоагулянтное действие (разжижать кровь) и повысить уровень «хорошего» холестерина, что теоретически может снизить риск образования тромбов. Однако эти данные не являются однозначными и не должны служить поводом для начала употребления алкоголя. <…> Чрезмерное употребление алкоголя однозначно увеличивает риск как ишемического, так и геморрагического инсульта», — пояснила специалист.Леонтьева заключила, что для снижения риска возникновения инсульта следует придерживаться здорового образа жизни с правильным питанием и регулярной физической активностью.
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