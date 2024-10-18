Москвичи проголосуют за лучшие мероприятия и площадки проекта «Лето в Москве»

Фото: istockphoto/TomasSereda
Москвичи смогут проголосовать за лучшие мероприятия и площадки проекта «Лето в Москве», который проходил в городе в период с 1 июня по 8 сентября. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
Уточняется, что горожане получат возможность предложить свои идеи, каким образом внести разнообразие в летние мероприятия в грядущем году. А что касается текущего года, москвичи увидели свыше 480 постановок под открытым небом в рамках фестиваля «Театральный бульвар».
Более 200 тематических зон представили гостям форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», а фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» насчитывал свыше 600 площадок. Все фестивали состояли из свыше 131 тысячи событий, на которых поприсутствовали почти 40 миллионов посетителей.
Читайте также:
Жителей Подмосковья предупредили о мошеннической схеме с посылками
«Антициклон»: Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на выходных
Открывается регистрация на IV Национальную премию «Дигория»
Никита Кротов