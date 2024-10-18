Жителей Подмосковья предупредили о мошеннической схеме с посылками

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Новую схему мошенничества начали использовать злоумышленники для получения доступа к личным данным россиян: теперь они представляются сотрудниками «Почты России» и сообщают человеку, что ему пришла посылка из-за границы и нужно оплатить таможенный сбор, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Если человек, получивший такой звонок, говорит, что не ждёт никаких иностранных посылок, мошенники предлагают отказаться от неё и для оформления отказа назвать код из пришедшего на телефон СМС-сообщения», — рассказали специалисты ведомства.На самом деле в ходе разговора злоумышленники пытаются проникнуть в аккаунт абонента на портале госуслуг и СМС содержит код подтверждения входа. Захваченный разговором человек может не обратить внимание на содержащееся в сообщении предупреждение и назвать нужные мошенникам цифры. Взломав таким образом чужой аккаунт, мошенники могут перевести себе деньги или взять кредит на имя абонента.
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