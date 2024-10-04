Собянин сообщил о включении отопления в Москве с понедельника

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Отопление в Москве начнут включать с понедельника. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр города Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что в столице был чудесный тёплый сентябрь. Однако по прогнозам синоптиков, со следующей недели ожидается резкое похолодание, в связи с чем принято решение о включении отопления.
Тепло будет подаваться поэтапно. Сначала батареи включат в социальных объектах и жилых домах. Только после этого отопление включат в остальных зданиях. Полное включение отопления займёт несколько дней.
Согласно прогнозу, представленному сервисом «Яндекс.Погода», в понедельник температура воздуха опустится до +17 градусов днём. Самым холодным днём предстоящей недели станет среда. В этот день столбики термометров не поднимутся выше +9 градусов.
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Тепло будет подаваться поэтапно. Сначала батареи включат в социальных объектах и жилых домах. Только после этого отопление включат в остальных зданиях. Полное включение отопления займёт несколько дней.
Согласно прогнозу, представленному сервисом «Яндекс.Погода», в понедельник температура воздуха опустится до +17 градусов днём. Самым холодным днём предстоящей недели станет среда. В этот день столбики термометров не поднимутся выше +9 градусов.
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Анастасия Чинкова