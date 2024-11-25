Москвичи выберут имя детёнышу краснокнижной гиены из зоопарка

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Жители столицы России выберут имя детёнышу краснокнижной бурой гиены из Московского зоопарка — недавно ему исполнилось четыре месяца, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.
«Зоологи Московского зоопарка, ухаживающие за малышом, предложили пять вариантов имен: Лель, Любич, Вжик, Акела, Олаф. В проекте «Активный гражданин» началось новое голосование», — сообщалось в публикации.
Малыш появился на свет летом. Он весит уже более семи килограммов, хотя ещё совсем юн. Детёныш гиены весьма активен, любит играть, с удовольствием пробует взрослую еду и уже узнает ухаживающих за ним зоологов.
Бурые гиены обитает в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки. Впервые представители данного вида появились в Московском зоопарке в 2023 году.
В настоящий момент проходит голосование по выбору имен для трех детенышей краснокнижного малайского медведя, один из которых уже прибыл в зоопарк. Два других малыша скоро приедут в Москву.
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Ольга Енгалычева