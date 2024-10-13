Москвичи за три года отправили на переработку 2,3 тысячи тонн ненужных вещей

Фото: istock/Animaflora
Более 85 процентов вещей, отправленных на экологичную утилизацию, перерабатываются в Москве. Об этом сообщает правительство столицы в воскресенье 13 октября.
Сервис «Вывоз ненужных вещей» уже три года помогает москвичам освобождаться от лишней техники и мебели. За это время жители города передали на переработку свыше 2,3 тысячи тонн различных предметов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Сервис продолжает развиваться и становится более удобным. Теперь легко оформить заявку на вывоз одного из 24 типов вещей.
С 12 октября 2021 года сервис работает на портале mos.ru. Теперь в вывоз принимаются крупногабаритные бытовые устройства, такие как холодильники, стиральные машины и газовые плиты. Все эти предметы вывозятся совершенно бесплатно.
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Сервис продолжает развиваться и становится более удобным. Теперь легко оформить заявку на вывоз одного из 24 типов вещей.
«Заявку можно подать всего за несколько минут. Вывозим любое, от кухонного гарнитура до новогодней елки или автомобиля. Точное количество вещей не ограничено», — отметил мэр Москвы.
С 12 октября 2021 года сервис работает на портале mos.ru. Теперь в вывоз принимаются крупногабаритные бытовые устройства, такие как холодильники, стиральные машины и газовые плиты. Все эти предметы вывозятся совершенно бесплатно.
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Лия Мурадьян