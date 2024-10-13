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Москвичи за три года отправили на переработку 2,3 тысячи тонн ненужных вещей

В Москве за три года переработали более 2,3 тысячи тонн ненужных вещей
13 октября 2024, 17:58
Фото: istock/Animaflora

Фото: istock/Animaflora

Более 85 процентов вещей, отправленных на экологичную утилизацию, перерабатываются в Москве. Об этом сообщает правительство столицы в воскресенье 13 октября.
Сервис «Вывоз ненужных вещей» уже три года помогает москвичам освобождаться от лишней техники и мебели. За это время жители города передали на переработку свыше 2,3 тысячи тонн различных предметов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сервис продолжает развиваться и становится более удобным. Теперь легко оформить заявку на вывоз одного из 24 типов вещей.


«Заявку можно подать всего за несколько минут. Вывозим любое, от кухонного гарнитура до новогодней елки или автомобиля. Точное количество вещей не ограничено», — отметил мэр Москвы.

С 12 октября 2021 года сервис работает на портале mos.ru. Теперь в вывоз принимаются крупногабаритные бытовые устройства, такие как холодильники, стиральные машины и газовые плиты. Все эти предметы вывозятся совершенно бесплатно.

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#экология
Власти Узбекистана будут штрафовать родителей, поощряющих квадробинг у детей
13 октября 2024, 18:20

Фото: istockphoto/Diy13

В Узбекистане родителей детей, увлекающихся квадробингом, будут штрафовать. Власти считают, что в таких семьях не исполняются обязанности по воспитанию ребёнка.
Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики. Сумма штрафа для нерадивых родителей составит 1,875 миллиона сумов (примерно 150 долларов США). В МВД обосновали такое решение тем, что подражающие поведению животных люди могут напугать окружающих. Подобный инцидент произошёл в Ташкенте, когда человек, ассоциирующий себя с собакой, облаял пассажиров в автобусе и напугал ребёнка.

В МВД пояснили, что такое поведение не отвечает нормам поведения в обществе, а также может негативно сказаться на психике детей. Родителям же напомнили, что согласно конституции страны, они обязаны воспитывать детей в духе гуманизма, национальных и общечеловеческих духовных ценностей.

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#узбекистан
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Крупный многопрофильный колледж построят в Лианозово
13 октября 2024, 17:36

Фото: iStock/ilkercelik

В столичном районе Лианозово в рамках городской адресной инвестиционной программы построят крупный многопрофильный колледж на семь тысяч мест. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что новое образовательное учреждение возведут на участке площадью около трёх гектаров. Его разместят рядом с другими учебными и культурно-просветительскими объектами. В частности, близи находится музей славянской культуры имени Константина Васильева.

Студенты будущего колледжа смогут получить среднее профессиональное образование в области моды и красоты, искусства, цифрового дизайна и полиграфии.

В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что до 2030 года власти откроют в городе ещё пять крупных центров профессионального образования.

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#москва
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#колледж
#образование
#проект
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Генпрокуратура намерена конфисковать имущество экс-замминистра обороны Иванова
13 октября 2024, 16:01

Фото: istockphoto/Zolnierek

Генеральная прокуратура РФ осуществляет надзор за расследованием уголовных дел в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Ведомство приступило к подготовке материалов для конфискации его активов, очевидно имеющих коррупционное происхождение.
Речь, в частности, идёт о старинном особняке в центре Москвы, который зарегистрирован на компанию «Дворянское гнездо», об имении на берегу Волги, целом парке автомобилей иностранного производства и десятках миллионов рублей, передаёт «Коммерсант».

Басманный районный суд города Москвы до конца декабря продлил арест, наложенный на имущество бывшего чиновника Минобороны. Вопрос о конфискации имущества Иванова активно прорабатывается Генпрокуратурой. Обычно ведомству хватает нескольких судебных заседаний для того, чтобы обратить подозрительные активы в доход государства.

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#арест
#имущество
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#активы
#генпрокуратура
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Умер олигарх из 90-х и бывший банкир Александр Смоленский
Бизнесмен и банкир Александр Смоленский умер в возрасте 70 лет
13 октября 2024, 15:58

Фото: istockphoto/shironosov

Олигарх из 90-х и бывший банкир Александр Смоленский скончался в возрасте 70 лет. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Детали и обстоятельства смерти не сообщаются.
В 1981 году Александра Смоленского обвинили в хищении госимущества. Смоленский утверждал, что использовал 6 кг типографской краски для набора фильмов. В итоге его осудили на два года. А в 1987 году он стал одним из первых создателей строительных кооперативов в Москве. В 1989-м создал и возглавил коммерческий банк «Столичный», который позже переименовали в Столичный банк сбережений (СБС). В 1996 году банк стал одним из крупнейших в России, но обанкротился после дефолта.

Смоленский также входил в число бизнесменов, финансирующих предвыборную гонку Бориса Ельцина, и стал частью неформальной группы олигархов, известной как «семибанкирщина», сообщает издание. В группу также входили Борис Березовский, Михаил Ходорковский (признан в России иностранным агентом) и Владимир Потанин.

В 1995 году бизнесмен был в совете директоров ЗАО «Общественное российское телевидение», а с 1996 года работал консультантом по банковской деятельности при правительстве. В 1994 году Смоленский получил орден Дружбы народов. Он также написал семь книг. В последние годы он жил в Венеции.

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#телевидение
#бизнесмен
#смерть
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В Подмосковье состоялся творческий фестиваль «Всегда 20»
13 октября 2024, 15:51

Фото: пресс-служба МИМП

Творческий фестиваль среди студенческих отрядов Московской области под лозунгом «Всегда 20» состоялся в Российском Университете Коопераций в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства информации и молодёжной политики (МИМП).
«В этом году Российские студенческие отряды отмечают двойную юбилейную дату. Это 65-летие с момента создания движения и 20-летие с начала современной истории. В честь этого по всей стране проходит много мероприятий. Подмосковье, конечно, не стало исключением. Творческий фестиваль «Всегда 20» в очередной раз показал, что наши ребята не только крутые специалисты, трудолюбивые и ответственные, но и очень талантливые! Конкурс проходил по нескольким направлениям: вокал, хореография, театр и медиа. Результаты будут объявлены на торжественном закрытии третьего трудового семестра студенческих отрядов Московской области. Всем удачи!», — отметила глава МИМП Екатерина Швелидзе.
Фестиваль состоял из нескольких этапов. Сначала участники отправили видеозапись своих творческих номеров, после чего участвовали в онлайн-отборе, а на завершающем этапе финалисты получили возможность представить свои номера на большой сцене в ходе гала-концерта.

Фото: пресс-служба МИМП

Командир штаба РСО в Мытищинском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Калинкин выразил огромною благодарность всем участникам творческого фестиваля. Он отметил, что их мастерство и талант вдохновляют и дарят незабываемые впечатления.

Отметим, что в фестивале принимали участие студенты из колледжа «Подмосковье» в Химках, Щелковского колледжа, Железнодорожного техникума им. В. И. Бондаренко в Орехово-Зуеве, Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана, Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне и Государственного университета просвещения в Мытищах.

Руководитель студенческих отрядов Подмосковья Павел Ковалёв отметил, что творческий фестиваль помог молодым людям показать свою многогранность, уникальность и неповторимость.

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#фестиваль
#конкурс
#студенты
#екатерина швелидзе
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В НАК перечислили признаки интереса ребёнка к массовым убийствам
13 октября 2024, 14:44

Фото: istockphoto/GankaTt

В Национальном антитеррористическом комитете РФ перечислили основные признаки того, что ребёнок или подросток проявляет нездоровый интерес к массовым убийствам. Например, он может быть опасен, если у него менее ста друзей в социальных сетях.
Конечно, небольшое количество людей, с которым мальчики или девочки общаются в сети, ещё не означает, что они растут поклонниками идеологии «колумбайна», суицида или анархизма, передаёт телеграм-канал «360.ru». Но повод проявить дополнительный интерес к таким детям, несомненно, есть.

Специалисты НАК просят учителей обращать также внимание на школьников, которые состоят в группах деструктивного и агрессивного спектра, интересуются шок-контентом, а также восхищаются нацистами, фашистами или анархистами. Должен насторожить педагогов также повышенный интерес к материалам про оружие, остро негативным публикациям. Кроме того, стоит уделить внимание тем, кто выкладывает посты на тему «меня никто не понимает».

Для противодействия террористической и деструктивной идеологии в Национальном антитеррористическом комитете России рекомендовали усилить роль пропаганды традиционных ценностей.

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#оружие
#специалисты
#терроризм
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Спартакиада студенческих отрядов в Подмосковье собрала более сотни участников
В Мытищах прошла Спартакиада студенческих отрядов Московской области
13 октября 2024, 13:54

Фото: пресс-служба МИМП

В Мытищах на базе Государственного университета просвещения прошла IV Спартакиада студенческих отрядов Московской области. Более 100 студентов из подмосковных сузов и вузов, включая Реутов, Химки, Ногинск, Дмитров, Дубну и Щелково, приняли участие в этом мероприятии.
«Спартакиада РСО — важное событие для студентов, к которому они долго готовятся. Это не просто соревнование на выступление сильнейшего, но и отличная возможность обменяться опытом и завести новые знакомства среди ребят из разных учебных заведений региона. Все участники показали достойные результаты. Итоги объявят на закрытии третьего трудового семестра студенческих отрядов Московской области», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба МИМП

Спартакиада собрала дисциплины: мини-футбол, волейбол, нормативы ГТО, баскетбол и перетягивание каната. В соревнованиях приняли участие студенты «Подмосковного колледжа «Энергия» (Реутов), «Колледжа Подмосковье» (Химки), «Щёлковского колледжа», «Дмитровского техникума», Ногинского филиала Государственного университета просвещения и «Университета «Дубна».
«IV Спартакиада студенческих отрядов — это знаменательное событие, объединившее молодежь Московской области. Здесь собрались единомышленники, стремящиеся к активной жизни и высоким достижениям. РСО включает в себя не только умных и талантливых студентов, но и спортивных, целеустремленных молодых людей», — сказал главный командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Фото: пресс-служба МИМП

«Российские Студенческие Отряды» — это крупнейшая молодежная организация страны. Она временно трудоустраивает более 225 тысяч молодых людей из 83 субъектов РФ, занимается патриотическим воспитанием и развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. В 2024 году студенческие отряды отмечают 65 лет с момента создания движения и 20 лет с начала его современной истории.

Движение студенческих отрядов в Московской области начало свою деятельность в 2020 году. За это время участие участников превысило 5000 человек.

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#московская область
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Москва выделит 88 млрд рублей на обновление городского транспорта
13 октября 2024, 13:46

Фото: iStock/OlgaKorica

Из бюджета Москвы в 2025 году будет выделено свыше 88 миллиардов рублей на обновление городского транспорта. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своём Telegram-канале.
В минувшую пятницу правительство Москвы одобрило проект городского бюджета на 2025 год, а также плановый период 2026 и 2027 годов.

Власти города продолжают финансировать обновление столичного городского транспорта. В следующем году на эти цели будет выделено более 88 миллиардов рублей, которые будут затрачены на обновление подвижного состава Замоскворецкой линии метро. На ней появятся новые поезда «Москва-2024» и «Москва-2026». Также часть средств пойдёт на закупку вагонов для строящихся линий метро и поездов для МЦД.

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#транспорт
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#финансирование
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В Москве пройдёт турнир по интеллектуальным играм «Кубок Воробьёвых гор»
13 октября 2024, 13:36

Фото: iStock/gorodenkoff

В Московском дворце пионеров состоится открытый турнир по интеллектуальным играм «Кубок Воробьёвых гор». Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Отмечается, что участниками мероприятия станут ученики 5–11-х классов и студенты колледжей первого и второго курсов.

Для участия в турнире необходимо объединиться в команду по шесть человек. При этом участники могут быть из разных образовательных организаций. После нужно назначить капитана.

На турнире будут представлены логические задания, позволяющие развивать нестандартное мышление. В их числе задания по мотивам телевикторин «Своя игра» и «Что? Где? Когда?», эрудит-лото и другие. Каждый конкурс имеет свой коэффициент сложности, исходя из которого командам будут назначаться баллы.

В школах и колледжах Москвы будут проведены отборочные этапы. В прошлом году их участниками стали более 14 тысяч ребят, из которых свыше 900 попали в финал.

Финальные игры пройдут в Московском дворце пионеров в апреле следующего года.

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#мероприятия
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