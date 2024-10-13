Спартакиада студенческих отрядов в Подмосковье собрала более сотни участников

Фото: пресс-служба МИМП
В Мытищах на базе Государственного университета просвещения прошла IV Спартакиада студенческих отрядов Московской области. Более 100 студентов из подмосковных сузов и вузов, включая Реутов, Химки, Ногинск, Дмитров, Дубну и Щелково, приняли участие в этом мероприятии.
«Спартакиада РСО — важное событие для студентов, к которому они долго готовятся. Это не просто соревнование на выступление сильнейшего, но и отличная возможность обменяться опытом и завести новые знакомства среди ребят из разных учебных заведений региона. Все участники показали достойные результаты. Итоги объявят на закрытии третьего трудового семестра студенческих отрядов Московской области», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИМП
Спартакиада собрала дисциплины: мини-футбол, волейбол, нормативы ГТО, баскетбол и перетягивание каната. В соревнованиях приняли участие студенты «Подмосковного колледжа «Энергия» (Реутов), «Колледжа Подмосковье» (Химки), «Щёлковского колледжа», «Дмитровского техникума», Ногинского филиала Государственного университета просвещения и «Университета «Дубна».
«IV Спартакиада студенческих отрядов — это знаменательное событие, объединившее молодежь Московской области. Здесь собрались единомышленники, стремящиеся к активной жизни и высоким достижениям. РСО включает в себя не только умных и талантливых студентов, но и спортивных, целеустремленных молодых людей», — сказал главный командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.
Фото: пресс-служба МИМП
«Российские Студенческие Отряды» — это крупнейшая молодежная организация страны. Она временно трудоустраивает более 225 тысяч молодых людей из 83 субъектов РФ, занимается патриотическим воспитанием и развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. В 2024 году студенческие отряды отмечают 65 лет с момента создания движения и 20 лет с начала его современной истории.
Движение студенческих отрядов в Московской области начало свою деятельность в 2020 году. За это время участие участников превысило 5000 человек.
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Лия Мурадьян