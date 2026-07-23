Соседская собака едва не разорвала трехлетнего россиянина
В Ленинградской области бультерьер напал на трехлетнего мальчика. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на слова очевидцев.
Инцидент произошел в поселке Коккорево Всеволожского района. Отец гулял с сыном на улице, когда соседский пес заметил их и погнался следом. Родитель сразу взял ребенка на руки, но собака в прыжке вцепилась ему в ногу и повисла. На помощь пришел другой сосед, который помог освободить малыша.
В больнице у пострадавшего диагностировали перелом ноги и три рваные раны. Врачи наложили ему восемь швов. Теперь ребенка возят на перевязки и уколы от бешенства. Родитель также получил травмы.
Местные жители утверждают, что год назад произошел аналогичный случай: тот же бультерьер напал на мальчика постарше, которого спас проезжавший мимо мужчина. Оба инцидента попали на видео. Каждый раз хозяева животного находили оправдания — говорили, что его спровоцировали или что оно убежало без намордника, пока на участке делали ремонт.
Родители пострадавшего ребенка уже обратились в полицию с просьбой привлечь владельца собаки к ответственности.
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