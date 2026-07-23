Соседская собака едва не разорвала трехлетнего россиянина

23 июля 2026, 10:42

В Ленобласти соседский бультерьер покусал трехлетнего мальчика

Фото: iStock/MG_54

В Ленинградской области бультерьер напал на трехлетнего мальчика. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на слова очевидцев.