Личинки поселились под кожей россиянки во время отдыха во Вьетнаме

23 июля 2026, 11:25

Восемь личинок песчаной блохи достали из ноги россиянки после отдыха во Вьетнаме

Фото: iStock/ArtRachen01

Восемь личинок достали из россиянки после отдыха во Вьетнаме. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.