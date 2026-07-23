Личинки поселились под кожей россиянки во время отдыха во Вьетнаме
Восемь личинок достали из россиянки после отдыха во Вьетнаме. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Зимой 26-летняя жительница Химок Кристина побывала в нескольких странах Азии. Паразитов она подхватила на пляже Байсау острова Фукуок, где активно загорала перед вылетом. Уже вернувшись в Москву, туристка увидела болезненные уплотнения на пятке и колене и сразу обратилась в больницу.
Медики выяснили, что песчаные блохи отложили восемь личинок под кожу девушки. Хирург извлек их, вскрыв раны. По словам пациентки, процедура была очень болезненной. После операции ей почти полторы недели пришлось ездить на перевязки, а нормально наступать на ногу она смогла только через месяц.
Ранее сообщалось, что россиянин подхватил неизвестный вирус после укуса клеща в Испании.
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