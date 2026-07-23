Пассажир из Дубая попытался провезти через Пулково украшения и часы

23 июля 2026, 10:49

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Сотрудники Пулковской таможни задержали 38-летнего россиянина, прилетевшего из Дубая, с незаявленными часами и украшениями люксовых марок. Общая стоимость находок превысила 6 млн рублей, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.