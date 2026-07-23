Пассажир из Дубая попытался провезти через Пулково украшения и часы
Сотрудники Пулковской таможни задержали 38-летнего россиянина, прилетевшего из Дубая, с незаявленными часами и украшениями люксовых марок. Общая стоимость находок превысила 6 млн рублей, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
Мужчина направился через «зеленый» коридор, где его выбрали для проверки. В багаже среди личных вещей инспекторы обнаружили браслет и серьги Van Cleef & Arpels, а также кольцо Bulgari. После предложения пройти персональное рентген-сканирование пассажир достал из кармана кофты часы Bulgari. Он сообщил, что вез ценности по просьбе третьих лиц.
Эксперты выяснили, что все предметы изготовили из золота 750-й пробы. Кольцо и часы украшены бриллиантами. Таможня возбудила уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы либо штраф до 1 млн рублей.
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