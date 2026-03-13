Москвичка месяц «слепла» за рулём из-за плёнки от вейпа
Жительница Москвы почти месяц пыталась понять, почему теряет видимость за рулём автомобиля. Причиной оказалась тонкая плёнка на стеклах, появившаяся из-за курения вейпа.
Как рассказала Telegram-каналу Baza москвичка по имени Наталья, проблема появилась в январе. Она начала замечать, что плохо видит дорогу, особенно ночью и во время дождя, когда ехала на своем Hyundai Solaris. При этом дома и на улице зрение оставалось нормальным.
Женщина обратилась к офтальмологам, прошла обследования, использовала капли и делала гимнастику для глаз. Однако лечение не помогло. Супруг предположил, что проблема может быть в плохо нанесённом антидожде на стекле, но даже после полной очистки лобового стекла ситуация не изменилась.
Позже супруги решили проверить машину иначе. Наталья пересела на пассажирское место и заметила, что видит дорогу нормально. Когда её муж сел за руль, он также столкнулся с размытым изображением и заметил мутность в левом боковом зеркале.
В итоге выяснилось, что во время поездок Наталья часто курила вейп. Пар оседал на стеклах и зеркалах возле водительского места, образуя тонкую плёнку, которая ухудшала обзор. Удалить её удалось только с помощью специальной химии. После этого женщина решила отказаться от вейпа. По её словам, она испугалась, что подобная плёнка может образовываться и в лёгких.
Читайте также: