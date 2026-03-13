Москвичка месяц «слепла» за рулём из-за плёнки от вейпа

13 марта 2026, 14:52

Фото: iStock/Igor Ilkov

Жительница Москвы почти месяц пыталась понять, почему теряет видимость за рулём автомобиля. Причиной оказалась тонкая плёнка на стеклах, появившаяся из-за курения вейпа.