Эксперты поддержали предложение ограничить продажу вейпов в Подмосковье

10 февраля 2026, 16:37

оригинал Фото: istockphoto.com/Jason Finn

Фракция «Единая Россия» в Мособлдуме разработала законопроект по ограничению продажи вейпов в Подмосковье. Эту инициативу, направленную на защиту здоровья населения, обсудили на прошедшем в региональном парламенте круглом столе, сообщает пресс-служба партии.





Законопроект включает такие меры, как введение лицензии на торговлю вейпами, запрет продавать их рядом с образовательными учреждениями и местами массового скопления молодёжи, объектами социальной и спортивной инфраструктуры, а также блокировку онлайн-продаж.





«Эксперты поддержали предложение партийцев. В частности, за ужесточение контроля над торговлей вейпами высказалась уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова», — говорится в сообщении.