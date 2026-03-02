Молодогвардейцы Подмосковья предложили заблокировать 26 сайтов по продаже вейпов

02 марта 2026, 17:26

оригинал Фото: пресс-служба МГЕР

26 сайтов по продаже вейпов, продолжающих функционировать после законодательного запрета, выявили активисты подмосковного отделения «Молодой Гвардии Единой России». Они отправили эти интернет-ресурсы на проверку в Роскомнадзор. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Закон о внесудебной блокировке интернет-ресурсов, торгующих табачной и никотинсодержащей продукцией, вступил в силу 1 марта. Молодогвардейцы заранее провели онлайн-мониторинг и нашли более 100 сайтов с продажей вейпов, а после введения запрета проверили их ещё раз. Часть ресурсов уже заблокировали, но 26 остались доступны пользователям.





«Мы проводим мониторинг не ради ограничений как таковых. Речь идёт о здоровье нашей молодёжи. Интернет-сайты по продаже вейпов часто работают без достоверной информации о происхождении продукции, её составе. Это серьёзные риски. Наша задача — минимизировать угрозы для здоровья людей», — пояснила миссию молодогвардейцев руководитель МГЕР Московской области Диана Алумянц.