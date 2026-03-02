Молодогвардейцы Подмосковья предложили заблокировать 26 сайтов по продаже вейпов
26 сайтов по продаже вейпов, продолжающих функционировать после законодательного запрета, выявили активисты подмосковного отделения «Молодой Гвардии Единой России». Они отправили эти интернет-ресурсы на проверку в Роскомнадзор. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Закон о внесудебной блокировке интернет-ресурсов, торгующих табачной и никотинсодержащей продукцией, вступил в силу 1 марта. Молодогвардейцы заранее провели онлайн-мониторинг и нашли более 100 сайтов с продажей вейпов, а после введения запрета проверили их ещё раз. Часть ресурсов уже заблокировали, но 26 остались доступны пользователям.
«Мы проводим мониторинг не ради ограничений как таковых. Речь идёт о здоровье нашей молодёжи. Интернет-сайты по продаже вейпов часто работают без достоверной информации о происхождении продукции, её составе. Это серьёзные риски. Наша задача — минимизировать угрозы для здоровья людей», — пояснила миссию молодогвардейцев руководитель МГЕР Московской области Диана Алумянц.Она добавила, что активисты проверяют также точки офлайн-продажи.