Российские подростки оказались в реанимации из-за вейпов

02 февраля 2026, 17:15

Mash: в Ростовской области трое подростков оказались в реанимации из-за вейпов

Фото: iStock/Pitchayanan Kongkaew

В Ростовской области трое подростков оказались в реанимации с пневмонией из-за вейпов. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.