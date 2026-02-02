Российские подростки оказались в реанимации из-за вейпов
В Ростовской области трое подростков оказались в реанимации с пневмонией из-за вейпов. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.
Представители Минздрава в регионе сообщили, что школьников доставили в тяжелом состоянии.Согласно информации врачей, одному из детей сразу потребовалась искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ). Второму срочно провели операцию из-за развившейся двусторонней вейп-ассоциированной пневмонии (EVALI). Всех подростков удалось спасти.
Аналогичные ситуации отмечаются и в других регионах страны: сначала в Москве в 2021 году, а затем в Томске, где в прошлом году пострадали двое подростков. Специалисты предупреждают: электронные сигареты наносят серьёзный вред здоровью. Жидкости для них содержат химические вещества, которые поражают дыхательные пути, вызывают пневмонию и проблемы с дыханием.
