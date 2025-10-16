Москвичка сдала квартиру мигрантам и обнаружила там место для намаза

16 октября 2025, 12:13

Фото: iStock/Hussein Kassir

Жительница Москвы сдала квартиру без ремонта мигрантам и нашла там место для намаза. Об этом сообщает Regnum в своем телеграм-канале.





Через полгода москвичка пришла к квартирантам, чтобы проверить, все ли в порядке с ее жильем. Однако совсем не ожидала, что оно станет местом для молитв.

«С квартиркой все прекрасно, у меня там храм был или, как правильно, мечеть», — заявила хозяйка жилья.