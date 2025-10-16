Москвичка сдала квартиру мигрантам и обнаружила там место для намаза
Жительница Москвы сдала квартиру без ремонта мигрантам и нашла там место для намаза. Об этом сообщает Regnum в своем телеграм-канале.
Через полгода москвичка пришла к квартирантам, чтобы проверить, все ли в порядке с ее жильем. Однако совсем не ожидала, что оно станет местом для молитв.
«С квартиркой все прекрасно, у меня там храм был или, как правильно, мечеть», — заявила хозяйка жилья.Женщина призналась, что купила студию для дочери полтора года назад по программе семейной ипотеки. Около шести месяцев назад ей выдали ключи, но она так и не сделала там ремонт.
Арендатор открыл владелице квартиры дверь и поверг ее в шок, сообщив, что оборудовал место для намаза, чтобы «было комфортно». По его словам, люди, которые работают с ним на стройке, теперь приходят сюда и молятся по несколько раз в день на перерывах.