В Москве спортсмен потерял сознание и упал во время «Спартакиады»
В Москве 40-летний спортсмен потерял сознание и упал прямо во время соревнований. Об этом сообщает VM.ru.
Инцидент произошёл в четверг на территории Академии спорта «Динамо» во время проведения ежегодной «Спартакиады». У 40-летнего участника Александра В. внезапно ухудшилось состояние здоровья.
Организаторы незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи констатировали клиническую смерть спортсмена. Сейчас мужчину экстренно доставляют в одну из столичных больниц для оказания неотложной помощи.
«Спартакиада» – это масштабные спортивные состязания, которые проходят ежегодно по всей России и собирают тысячи участников различных возрастов и уровней подготовки. Обстоятельства случившегося и состояние здоровья спортсмена уточняются.
