В Москве охранник-мигрант поцеловал в губы 10-летнюю девочку
В Москве охранник музыкальной школы поцеловал в губы 10-летнюю девочку. Об этом сообщает «МК».
Инцидент произошёл в мае. Одна из учениц пришла на занятие по классу гитары. На входе её поприветствовал охранник-казах, переехавший в Россию из Узбекистана. На тот момент он работал в школе месяц.
Позднее 68-летний мужчина рассказывал, что девочка была очень добра к нему: часто рассказывала о своих делах и даже однажды угостила конфетой. Однако, со слов самой ученицы, активное внимание к ней проявлял как раз охранник, что ей не нравилось.
Но апогеем ситуации стал инцидент, произошедший в последний день весны. В момент разговора пожилой охранник неожиданно поцеловал девочку в губы. Испуганная ученица тут же побежала к учительнице и обо всём рассказала. Та позвонила маме ребёнка и вызвала полицию. Педофила задержали, а следователи Главного управления Следственного комитета по Москве возбудили уголовное дело.
В своё оправдание мужчина заявил, что был женат, однако детей не имеет. Через этот поцелуй он хотел реализовать отцовские функции, поэтому никакого сексуального подтекста его действия якобы не имели.
Примечательно, что при трудоустройстве в ЧОП жена соврала, что он якобы не имел судимостей, однако в 2007 году он получил пять лет колонии за причинение тяжкого вреда здоровью.
Руководитель пресс-службы управления СК РФ Юлия Иванова заявила, что приговором суда обвиняемому назначили наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
