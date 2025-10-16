В Москве пьяный инструктор по вождению сбил мотоциклистов на светофоре
В Москве пьяный инструктор по вождению за рулём Renault Duster сбил мотоциклистов, стоявших на красный сигнал светофора. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл поздно ночью. Пара на мотоцикле остановилась у перекрёстка, когда в них сзади на высокой скорости врезался кроссовер. Ударом водителя и пассажирку буквально сорвало с сидений.
По словам пострадавшего мужчины, за рулём находился инструктор по вождению в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии девушка получила перелом голени со смещением и перелом малой берцовой кости.
