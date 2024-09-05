Москвичка узнала возможного брата обвиняемого в теракте в «Крокусе» в соседе

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Жительница Москвы поделилась, что узнала о возможном брате обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» Хусейна Хамидова*. Как сообщает РИА Новости, квартира предполагаемого брата располагается на Рязанском проспекте в многоэтажном здании.
По словам женщины, ранее занимавшей пост председателя совета дома, квартиру, где жил брат Хамидова*, постоянно сдавали в аренду. Она отметила, что жильцы часто попадались ей на глаза, но не вызывали особого интереса, поэтому не возникало поводов для знакомства. Последний раз она видела квартирантов в начале июня.
Информация о том, что Хамидов* стал фигурантом дела о теракте в «Крокусе», появилась 29 августа. Известно, что он переехал в Россию из Таджикистана с родителями 12 лет назад и имеет российское гражданство.
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*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Хохлова