Стала известна новая информация о фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

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Новый фигурант дела «Крокуса» Хусейн Хамидов несколько лет жил в большой семье в Свердловской области в городе Артемовский. Об этом информирует РИА Новости.
По словам местных жителей, одноэтажный дом, который разделен на три квартиры, расположен в самом конце улицы Дегтярева на окраине Артемовского.
Один из немногих оставшихся в этом месте старожил Иван Князев рассказал, что семья Хамидовых купила трехкомнатную квартиру в доме. Женщина занималась воспитанием детей, которых было шестеро. Она получала на них выплаты. Отец работал вахтами. Прожили в своей квартире они около трех лет, добавил он.
В беседе с агентством Князев рассказал, что женщина уехала на родину, а когда вернулась, очень сильно поругалась с главой семейства. По словам старожила, она предлагала переехать, но муж отказывался. В итоге она собрала детей и уехала. Мужчина через два дня уехал следом. Князев отметил, что квартира стоит пустая до сих пор.
С того момента, как они уехали, прошло 10 лет. Расул Хамидов возвращался один раз. Он осматривал дом и говорил, что в него хочет заселиться его сын, но парень лишь забрал оставшиеся ценные вещи и больше не появлялся.
Напомним, что вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались четверо вооруженных террориста, которые стреляли по людям в упор. Спустя некоторое время они подожги концертный зал. Стрельба произошла перед началом концерта российской музыкальной группы «Пикник». Погибли 145 человек.
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Один из немногих оставшихся в этом месте старожил Иван Князев рассказал, что семья Хамидовых купила трехкомнатную квартиру в доме. Женщина занималась воспитанием детей, которых было шестеро. Она получала на них выплаты. Отец работал вахтами. Прожили в своей квартире они около трех лет, добавил он.
В беседе с агентством Князев рассказал, что женщина уехала на родину, а когда вернулась, очень сильно поругалась с главой семейства. По словам старожила, она предлагала переехать, но муж отказывался. В итоге она собрала детей и уехала. Мужчина через два дня уехал следом. Князев отметил, что квартира стоит пустая до сих пор.
С того момента, как они уехали, прошло 10 лет. Расул Хамидов возвращался один раз. Он осматривал дом и говорил, что в него хочет заселиться его сын, но парень лишь забрал оставшиеся ценные вещи и больше не появлялся.
Напомним, что вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались четверо вооруженных террориста, которые стреляли по людям в упор. Спустя некоторое время они подожги концертный зал. Стрельба произошла перед началом концерта российской музыкальной группы «Пикник». Погибли 145 человек.
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Дарья Осипова